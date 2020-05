Pia Peukmann gönnt sich nach Temptation Island eine optische Veränderung! Aktuell ist die Blondine noch in der Fremdflirtshow zu sehen. Während die Zuschauer noch gespannt darauf warten, wie es mit ihr, Diogo Almeida und ihrem eigentlich Noch-Freund Calvin Kleinen ausgeht, sind die Dreharbeiten zur Show schon vor Monaten abgeschlossen worden. Die Zeit der Isolation hat Pia nun genutzt, um sich ihr Gesicht optimieren zu lassen: Die 30-Jährige hat sich eine Fettwegspritze gegönnt!

In ihrer Instagram-Story klärte Pia ihre Follower über ihren Eingriff auf. Schon lange habe sie unter ihrem leicht ausgeprägten Doppelkinn gelitten: "Ich muss sagen, wenn einen was stört, sollte man das schon machen. Man sollte jetzt nicht übertreiben. Ich habe in meinem Gesicht noch nie etwas machen lassen, aber das hat mich wirklich gestört", begründete sie die Entscheidung.

Einen Tag nach der Spritze sei ihr Gesicht natürlich noch sehr geschwollen. Insgesamt 20 Mal habe man mit Nadeln das Fettgewebe bearbeitet. Bis man das Ergebnis wirklich sehen kann, dauere es außerdem noch ein paar Wochen: "Das Material arbeitet ungefähr zwei Wochen und baut das ganze Fett hier ab." Wie findet ihr es, dass Pia sich für die Spritze entschieden hat? Stimmt ab.

