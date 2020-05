Ashley Ross ist vor Kurzem bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Am vergangenen Dienstag teilte die Managerin der "Little Woman Atlanta"-Darstellerin die traurigen Neuigkeiten der Öffentlichkeit mit. Bislang waren noch keine genauen Details zur Ursache des Unfalls bekannt – doch das hat sich jetzt geändert. Nach intensiven Nachforschungen der Behörden scheint nun festzustehen: Ashley hatte den Crash anscheinend selbst verschuldet.

Trägt Miss Minnie, wie sich Ashley nannte, die Schuld an dem Unglück? TMZ liegt der offizielle Ermittlungsbericht der Polizei vor, in dem unter anderem Zeugenaussagen und Beobachtungen des zuständigen Beamten aufgeführt sind. Daraus geht hervor, dass die 34-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren und das Lenkrad schlagartig nach rechts gedreht haben soll. Auf diese Weise sei sie kurzzeitig von der Straße abgekommen, bevor sie mit voller Wucht nach links in die gegenüberliegende Fahrbahn raste. Dort kam es schließlich zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Sowohl Ashley als auch der Fahrer des anderen Unfallwagens seien nicht aus den Autos geschleudert worden.

Während der andere Fahrer mit Schmerzen ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde Ashley noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Der Bericht belegt außerdem, dass weder ein Drogen- noch ein Alkoholtest gemacht wurde. Die Behörden seien auch so sicher gewesen, dass Ashley den Unfall verursacht habe.

