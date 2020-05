Süßes Bekenntnis von Lina Özgenç! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin schwebt offenbar total im Liebesrausch. Die Reality-TV-Bekanntheit machte 2019 ihre Liebe zu Erdem Özgenç öffentlich – im April gab sie dem Profikicker dann standesamtlich das Jawort. Nach Ende des momentanen Social-Distancing soll eine große Traumhochzeit mit der ganzen Familie und allen Freunden stattfinden. Wie glücklich sie derweil der Mann an ihrer Seite macht, hat Lina jetzt im Web offenbart!

Auf Instagram postete die Blondine ein inniges Paar-Foto aus dem gemeinsamen Urlaub in der Türkei, auf dem sich Lina innig an ihren Ehemann schmiegt – ihr Liebster blickt verliebt in die Kamera. Unter dem Posting macht die Influencerin ihre tiefe Zuneigung zu Erdem deutlich: "Ich fühle mich einfach immer sicher mit dir", kommentierte sie das romantische Pic. Von ihrem Partner bekam Lina prompt eine liebevolle Antwort in Form von zahlreichen Herz-Emojis.

Dass Erdem ihre große Liebe ist, hatte Lina offenbar schon in einem frühen Stadium ihrer Beziehung gemerkt. Kurz nach ihrer Liebes-Offenbarung schwärmte sie von ihrer besseren Hälfte auf Instagram: "Schicksal. Früher, wenn mir jemand gesagt hat, dass man es merkt, wenn die Person für dich bestimmt ist, habe ich nicht daran geglaubt. Und heute weiß ich – es stimmt zu 100 Prozent."

Instagram / linakk Erdem und Lina Özgenç

Instagram / erdemozgenc Erdem Özgenç, Fußballer

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenç



