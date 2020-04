Lina Kolodochka hat sich getraut! Seit vergangenem Sommer ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin mit Profifußballer Erdem Özgenç zusammen. Bereits im September ging der Kicker vor ihr auf die Knie. Die große Traumhochzeit der beiden soll im Sommer stattfinden, standesamtlich haben sie offenbar schon jetzt in der Türkei ihre Liebe besiegelt. Vor wenigen Augenblicken teilte Lina mit: Sie hat ihrem Erdem das Jawort gegeben!

Von nun an heißt Lina wohl nicht mehr Kolodochka. Via Instagram teilte die Blondine mit: "Mr. und Mrs. Özgenç. Ich könnte nicht glücklicher sein, dich meinen Ehemann nennen zu dürfen und mit dir das Leben in guten wie in schlechten Zeiten zu teilen." Dazu postete die frischgebackene Ehefrau ein Foto, das die beiden im Standesamt in der türkischen Hauptstadt Ankara zeigt. "Nun sind wir offiziell eine Familie und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft." Außerdem machte sie ihrem Schatz in seiner Muttersprache eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich so sehr, mein Mann."

Das identische Foto sowie ähnlich rührende Zeilen veröffentlichte auch Erdem auf seinem Profil. "Ich habe endlich die Person gefunden, mit der ich den Rest meines Leben verbringen will", lautete die zusätzliche Botschaft des 35-Jährigen.

