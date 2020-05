Beatrice Egli (31) wirft sich nicht nur für ihre Auftritte so richtig in Schale. Während der Großteil der Bevölkerung wegen der aktuellen Gesundheitslage momentan wohl eher in Jogginghose zuhause sitzt, macht sich die Schlagersängerin für die Hausarbeit so richtig schick. Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein Foto im Netz, das sie in High Heels und Paillettenkleid beim Ausräumen der Wäsche zeigt. Jetzt putzte sie sich zum Saubermachen so richtig heraus – und schmiss sich dafür in einen sexy Lederanzug.

Auf Instagram teilte die 31-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie beim Staubsaugen zu sehen ist – und das in einem echten Hingucker-Outfit! Beatrices rot-schwarzer Leder-Einteiler ist nicht nur ziemlich eng, sondern durch Netzeinsätze an den Beinen sowie einen tiefen Ausschnitt auch sehr freizügig. Dass sich die "Mein Herz"-Interpretin für die Hausarbeit in ein solch rockiges Kleidungsstück geworfen hat, sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil sie sich modetechnisch sonst eher von einer klassischeren Seite zeigt.

Bei Beatrices Fans kam die Staubsaugeinlage im sexy Lederanzug richtig gut an. "Ich feier dich dafür. Ich finde das so super", kommentierte eine Abonnentin ganz begeistert. Einige User baten die Sängerin neckisch darum, in dem heißen Outfit doch auch mal bei ihnen sauber zu machen.

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im Mai 2020

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im Mai 2020

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im Mai 2020



