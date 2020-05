Wie geht es der schwangeren Maren Wolf (28) in Zeiten von Social Distancing? Seit mehreren Wochen hat die aktuelle Gesundheitslage die Welt vollkommen im Griff. Das geht auch an den Promis nicht spurlos vorbei: Viele nationale und internationale Stars und Sternchen befinden sich in Selbstisolation bei sich zu Hause. Natürlich machen sich auch die derzeit werdenden VIP-Mütter Gedanken, welche Auswirkungen die momentane Situation auf ihr Leben hat. Influencerin Maren hat mit Promiflash darüber gesprochen, wie sie damit umgeht!

Auch wenn der gegenwärtige Zustand für keinen einfach ist, habe sich bei Maren und ihrem Ehemann Tobias Wolf in den letzten Wochen doch ein angenehmer Rhythmus eingestellt, wie sie im Interview mit Promiflash verraten hat. "Wir haben viel Zeit gemeinsam, machen regelmäßig zu Hause Sport und kochen noch mehr gemeinsam als sonst. Unserem Krümelchen, wie dem Rest unserer Familie und Freunden, geht es gut, dafür sind wir sehr dankbar!" Tatsächlich tue ihr die aktuelle Phase gerade sogar sehr gut.

Maren und Tobi möchten auch andere werdende Eltern Mut machen, damit sie sich jetzt nicht allzu sehr sorgen. Ihr Rat: "Die Situation ist für alle Menschen aktuell eine ungewohnte. Gespräche mit unseren engsten Freunden und unserer Familie helfen uns unglaublich. Selbst wenn das zurzeit nur per Videochat geht. Zudem ist uns ein enger Austausch mit der Frauenärztin ganz wichtig", machte die 27-Jährige deutlich. Wie findet ihr es, dass die YouTuber so entspannt mit der Situation umgehen?

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Getty Images Tobias und Maren Wolf in Berlin

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im November 2019



