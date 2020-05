Traurige Nachrichten machen die Runde! Andre Harrell begann seine Karriere in den 80er Jahren als Teil des Rap-Duos Dr.Jeckyll und Mr.Hyde, später arbeitete er dann sehr erfolgreich als Musikproduzent. Er gründete sein eigenes Label mit dem Namen Uptown Records und übernahm dann auch als CEO die berühmte Produktionsfirma Motown Records. Viele Stars trauen jetzt, denn Andre verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 59 Jahren.

Die Todesursache ist bis jetzt allerdings noch unklar. Nachdem der Musikproduzent am 8. Mai gestorben ist, äußerten sich bereits viele seiner Promi-Kollegen. Der Sänger Usher (41) zeigte sich auf seinem Instagram-Profil betroffen und schenkte seine Anteilnahme: "Meine Gebete gehen an die ganze Familie. Du warst der Anfang für so viele und immer eine wirklich positive Energie. Ich ziehe meinen Hut vor dir, König!" In der Musikszene wurde er von vielen Stars gefeiert, denn er galt lange als Wegbereiter im Hip-Hop und R&B.

Andre wurde vor allem dafür bekannt, Sean Combs – heute besser bekannt als P. Diddy (50) – in jungen Jahren entdeckt und unter Vertrag genommen zu haben. Außerdem arbeitete er auch mit anderen R&B Größen, wie beispielsweise Mary J. Blige (49) zusammen und machte sich dadurch weltweit einen Namen.

Getty Images Andre Harrell, Musikproduzent

