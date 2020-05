Schöne Neuigkeiten aus dem luxemburgischen Königshaus! Schon 2012 haben sich Erbgroßherzogin Stéphanie (36) und der Thronfolger Prinz Guillaume (38) in einer großen Zeremonie das Jawort gegeben. Seither haben die Royal-Fans vergeblich auf Babynews aus dem Palast gewartet. Im vergangenen Dezember war es dann endlich so weit: Stéphanie verkündete ihre erste Schwangerschaft: Jetzt sind Stéphanie und Guillaume Eltern geworden – und verraten auch direkt den Namen und das Geschlecht ihres Babys!

In einem Statement des Palastes heißt es: "Das Erbgroßherzogenpaar ist erfreut, die Geburt ihres Sohnes verkünden zu können." Der kleine Thronerbe ist am 10. Mai um 5:13 Uhr in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Luxemburg zur Welt gekommen. "Das Baby wird die Vornamen Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume tragen. Das Kind wiegt 3.190 Kilogramm und ist 50 Zentimeter groß", lautet das Statement weiter.

Auf den ersten Auftritt von Baby Charles werden die Royal-Fans wohl nicht lange warten müssen. Stéphanie und Guillaume kündigten bereits an, ihren kleinen Mann bald der Öffentlichkeit vorstellen zu wollen. Was sagt ihr zu dem royalen Babynamen? Stimmt ab!

