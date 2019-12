Für alle Fans des luxemburgischen Königshauses geht endlich ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Erbherzogin Stéphanie (35) wird zum ersten Mal Mama! Am 20. Oktober 2012 heiratete die Schönheit, die dem flämischen Uradelsgeschlecht Lannoy entstammt, Luxemburgs Thronfolger Guillaume (38) in einem weißen Traumkleid. Seitdem spekuliert das luxemburgische Volk immer wieder gespannt auf Nachwuchs. Nun sind die Baby-Gerüchte aber endlich Realität geworden!

Die erfreuliche Neuigkeit teilte der Grand-Ducal-Palast in einer offiziellen Mitteilung. "Ihre Königlichen Hoheiten der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin erwarten ihr erstes Kind. Der Großherzog, die Großherzogin und die Mitglieder beider Familien sind sehr glücklich und wollen ihre Freude teilen", hieß es darin. Der errechnete Geburtstermin belaufe sich auf Mai. Ob das Paar sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf, ist allerdings nicht bekannt.

Erst im Spätsommer 2018 verließ das Duo sein Heimatland und zog nach London. In der britischen Metropole an der Themse wollten sowohl Guillame als auch Stéphanie studieren. Bei offiziellen Terminen im Dienste der Krone ließen sich die beiden deshalb zuletzt eher selten blicken. Ob sich das wieder ändern wird, sobald ihr königlicher Spross auf der Welt ist?

Getty Images Stéphanie und Guillaume von Luxemburg, Juni 2015

Anzeige

Getty Images Stéphanie von Luxemburg im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Stéphanie und Guillaume von Luxemburg bei ihrer Hochzeit im Oktober 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de