Pamela Reif (23) bemerkt einen Unterschied an ihrem Körper. Die Fitness-YouTuberin tut von Berufs wegen extrem viel für ihren Körper. Aktuell versorgt sie ihre Follower mit täglichen Workouts, die sie motivieren sollen, sich auch während der Quarantäne ausgiebig zu bewegen. Während bei vielen ihrer Fans aufgrund des straffen Sportprogramms die Pfunde purzeln, sieht auch die Influencerin einen Unterschied an ihrem Traumkörper: Sie bringe allerdings nicht weniger, sondern mehr Gewicht auf die Waage!

In einer neuen Instagram-Story wendet sich Pamela ganz direkt an ihre Follower und erzählt: "Ihr seid mir jetzt einige Zeit gefolgt und habt vielleicht festgestellt, dass ich zugenommen habe." Im vergangenen Jahr sei sie im Vergleich zu heute viel schlanker gewesen. Die Blondine behauptet, sie habe heute nicht nur mehr Muskelmasse, sondern auch mehr Fett an ihrem Körper – das störe sie aber überhaupt nicht: "Ich bin sehr zufrieden damit. Ich fühle mich sehr gut und sehr wohl in meiner Haut und ich finde, es steht mir super!"

Ob Pamela sich mit der Aussage auch indirekt an ihre Hater wenden wollte? Immerhin hatte die 23-Jährige in der Vergangenheit häufig auch Kritik einstecken müssen: "Dann gibt es aber natürlich auch die, die sagen: 'Uh, die sieht aus wie ein Püppchen und das ist alles viel zu oberflächlich. Und die ist viel zu dünn und dann bekommen andere Magersucht deswegen'", hatte sie 2019 in einem Promiflash-Interview verraten.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im November 2019

Getty Images Pamela Reif im März 2017

Instagram / pamela_rf Pamela Reif



