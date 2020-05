Bei Anna Heinrich macht sich die Schwangerschaft an ihrem Essverhalten bemerkbar! Im Jahr 2013 lernte die Beauty ihren Mann Tim Robards bei der australischen Version von Der Bachelor kennen und lieben. Nach dem Jawort vor zwei Jahren überraschte das Paar nun mit erfreulichen Neuigkeiten: Das Couple erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz sprach die werdende Mutter jetzt über die Veränderungen durch ihre anderen Umstände!

Das kleine Wunder in Annas Bauch beeinflusst offenbar auch die Ernährung der schwangeren Schönheit. Ab sofort darf in ihrem Kühlschrank eine Rolle Keksteig einer bekannten Bäckerei in der Nähe des Bondi Beaches nicht fehlen: "Ich bin ein großer Fan ihrer Choc-Chip-Kekse und sie machen jetzt auch weiße Schokoladen- und Macadamia-Kekse", gestand die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story ihr Verlangen nach dem süßen Gebäck.

Schon bald kann Anna die Kekse auch mit ihrem Sprössling teilen. Die überraschenden Baby-News teilten die werdenden Eltern mit einem süßen Schnappschuss des Mini-Bäuchleins samt des ersten Ultraschallbildes. "Ich kann es kaum erwarten, Vater zu werden", schwärmte ihr Liebster unter dem Beitrag.

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich im April 2020

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich, TV-Persönlichkeit

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich mit ihrem Mann Tim, März 2020



