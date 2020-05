Süße Neuigkeiten von Tim Robards und seiner Frau Anna Heinrich! Das Paar lernte sich 2013 bei der australischen Version von Der Bachelor kennen und lieben. Seit der TV-Junggeselle der Beauty im Finale seine letzte Rose übergeben hat, sind sie quasi unzertrennlich. Nach der Hochzeit im Jahr 2018 wagen die Turteltauben nun den nächsten Schritt: Sie bekommen den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Das verkündete der Hottie jetzt auf seinem Instagram-Account: "Ich kann es kaum erwarten, Vater zu werden. Das Kribbeln in meinem Bauch zeigt mir, dass mich das ein paar Nerven kosten wird. Aber ich weiß, dass Anna eine tolle Mutter sein wird." Er könne es kaum erwarten, eine Familie mit ihr zu gründen. Zu dem Beitrag teilte er außerdem eine Reihe von Fotos, auf dem die Schwangere ihren Mini-Bauch zeigt und auch eine Ultraschall-Aufnahme ihres Babys.

Auch Anna selbst teilte die erfreuliche Nachricht auf ihrem Profil. "In den vergangenen Monaten war es so hart, dieses Geheimnis zu bewahren. Aber jetzt kann ich es endlich verraten: Ich bin schwanger", schrieb sie. Sie freue sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben.

Getty Images Tim Robards, ehemaliger australischer Bachelor

Getty Images Tim Robards und Anna Heinrich auf der Fashion Week in Syndey

Getty Images Anna Heinrich im August 2019



