Lucky Blue Smith kann sich schon bald über ein zweites Kind freuen! Bereits im Juli 2017 wurde das Männermodel erstmals Vater: Seine Ex-Freundin Stormi Bree brachte Töchterchen Gravity zur Welt. Inzwischen ist der US-Amerikaner mit seiner neuen Partnerin Nara Pellman auf der romantischen Überholspur. Im Februar trat das Paar vor den Traualtar. Jetzt teilten die Eheleute besonders erfreuliche Neuigkeiten: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Vor wenigen Stunden überraschten Lucky Blue und seine Frau Nara ihre Fans via Instagram mit den plötzlichen Baby-News. Mit einem strahlenden Lächeln in den Gesichtern kuschelt sich das Paar in einem kurzen Clip eng aneinander. Dabei hält die Liebste des 21-Jährigen voller Stolz ein Ultraschallbild ihres Ungeborenen in die Kamera. Der werdende Zweifach-Vater reagiert mit einem frechen Zwinkern.

Lucky Blues Follower scheinen wegen der laufenden Schwangerschaft völlig aus dem Häuschen zu sein. Mit zahlreichen Glückwünschen gratulieren sie den werdenden Eltern in den Kommentaren. Auch Lucky Blues Schwester Pyper kann ihr Glück, erneut Tante zu werden, kaum fassen. Wann der Knirps das Licht der Welt erblicken wird, ist allerdings noch unklar.

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith, Model

Instagram / luckybsmith Nara Pellman und Lucky Blue Smith im Mai 2020

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith, Male-Model



