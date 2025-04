Lucky Blue Smith überraschte Nara mit Tattoos zum Jahrestag

Lucky Blue Smith (26) hat seine Frau Nara Smith anlässlich ihres fünften Hochzeitstages mit einer besonderen Geste überrascht, die sie wohl ein Leben lang begleiten wird. Das Model ließ sich auf seinem Ringfinger ein Tattoo mit ihren gemeinsamen Initialen stechen – als Zeichen ihrer Liebe. Die Überraschung hielt Lucky nicht lange geheim: In einem Instagram-Video teilte Nara mit ihren Fans den Moment, als die beiden die passenden Schriftarten auswählten und die Tattoos schließlich stolz präsentierten. Für Nara, die zuvor erst ein einziges Tattoo hatte, war das Matching-Ink-Erlebnis ein unerwartetes Highlight: "Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Partnertattoo haben würde", schrieb sie in der Videobeschreibung und fügte ein paar emotionale Emojis hinzu.

Die Smiths, die seit Februar 2020 verheiratet sind, stehen gerne im Mittelpunkt der digitalen Aufmerksamkeit. Neben Familienmomenten, die das Paar regelmäßig auf Instagram teilt, begeistert Nara ihre Follower vor allem mit kreativen Kochvideos, die sie zu einer kleinen Internet-Sensation gemacht haben. In den Clips gibt sie intime Einblicke in ihr Leben mit Lucky und ihren Kindern Rumble Honey, Slim Easy und Whimsy Lou. Ihr Einfluss in den sozialen Medien wächst stetig, und auch das Tattoo-Video, bei dem sie auf ihren pinkfarbenen Fingernagel zeigt, sorgte für viel Aufsehen. Fans zeigten sich überrascht über die tiefgehende Geste und kommentierten zahlreich, dass sie nie mit einem solchen Liebesbeweis gerechnet hätten.

Schon lange vor dieser Tattoo-Aktion galt das Paar als eine der glamourösesten und bodenständigsten Familien in der Model- und Influencerwelt. Nara, die ursprünglich aus Frankfurt stammt, beeindruckt mit ihrer ungekünstelten Art und ihrem Talent, Millionen von Fans zu begeistern. Lucky, der als international erfolgreiches Model bereits die Laufstege der bekanntesten Marken eroberte, ist auch als fürsorglicher Familienvater bekannt. Die beiden lernten sich 2019 auf der Milan Fashion Week kennen und verlobten sich nur Monate später. Dass ihre Ehe auch fünf Jahre später so stark ist, feiern sie mit Aktionen wie diesem Tattoo – als Symbol für eine Liebe, die unter die Haut geht.

Getty Images Nara und Lucky Blue Smith im April 2023

Getty Images Nara und Lucky Blue Smith bei der Gucci Modenschau in Mailand im September 2024

