Wollen Lucky Blue Smith und seine Nara noch mehr Nachwuchs?

Nara Smith und ihr Ehemann, das Supermodel Lucky Blue Smith (26), haben sich entschieden, ihre Familienplanung endgültig abzuschließen. In einem Interview mit GQ erklärt die 22-jährige Internetbekanntheit, dass das Paar ursprünglich sechs Kinder haben wollte. Die Realität des Elternseins habe sie jedoch von diesem Gedanken abgebracht. Momentan ziehen sie ihren zweijährigen Sohn Slim Easy sowie die drei Jahre alte Tochter Rumble Honey und die erst im April geborene Whimsy Lou groß. Lucky Blue hat zudem eine fünfjährige Tochter namens Gravity Blue aus seiner früheren Beziehung mit dem Model Stormi Bree. "Nach Whimsy sind wir definitiv fertig", merkt Nara im Interview an.

"Kleinkinder zu haben, ist die beste Art der Verhütung, weil sie so wild sind", äußert sich die mehrfache Mama weiter. Lucky ergänzt: "Wir haben das Gefühl, dass wir keine so guten Eltern sein könnten, wenn noch mehr Kinder dazukämen." Für Nara, die ihr erstes Kind mit 19 Jahren bekam, sei es ein absoluter Traum gewesen, so früh eine Familie zu gründen. "Ich möchte mein Leben mit ihnen aufbauen, anstatt später zu versuchen, sie in mein Leben zu integrieren", äußert sie sich und betont, wie sehr sie es liebe, eine junge Mutter zu sein.

In einem Video auf TikTok verriet Nara, dass für Töchterchen Whimsy auch andere Namen infrage gekommen wären: Tank, Bow, Lemon, Plum, Clementine, Pippin und Ivy standen beispielsweise zur Auswahl. Dazu erklärte sie: "Wir hätten sie fast Tank genannt. Und dann mag ich den Namen Bow als zweiten Namen." Auch mögliche Jungennamen wie Halo, Dusk, Dew, Mercer und Flick hätten auf ihrer Liste gestanden, aber letztlich keine Verwendung gefunden.

Getty Images Nara und Lucky Blue Smith im April 2023

Instagram / luckybsmith Nara Pellman und Lucky Blue Smith im Dezember 2023

