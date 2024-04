Model Lucky Blue Smith ist zum vierten Mal Papa geworden!

Er durfte ein neues Familienmitglied willkommen heißen! Anfang Dezember verkündete Lucky Blue Smith (25), dass er und seine Frau Nara ihren dritten, gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Jetzt hat das Warten ein Ende, denn das Baby der Models erblickte das Licht der Welt. Die frischgebackene Mutter teilte die Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Profil: "Unser kleiner Engel ist da! Darf ich vorstellen: Whimsy Lou Smith." Lucky und Nara verraten ihren Fans somit, dass sie eine Tochter bekommen haben.

Vergangenen Dezember teilten die Influencer die tollen Neuigkeiten. Das Paar postete ein Video, das sie mit der Bildunterschrift versahen: "Band drei erscheint nächstes Jahr." Ihre Fans waren total aus dem Häuschen und freuten sich für die beiden. "Ich weine, oh mein Gott! Ich freue mich so für euch!", schrieb eine Userin. Auch andere Influencer kommentierten mit: "Herzlichen Glückwunsch an die süßeste Familie."

Für Lucky ist es der vierte Nachwuchs. Denn mit seiner Ex-Freundin Stormi Bree (33) hat das Male-Model vor rund fünf Jahren Töchterchen Gravity bekommen. Nach der Trennung kam er mit Nara zusammen, mit der er neben seinem Neugeborenen zwei weitere Kids hat: Eine Tochter namens Rumble Honey und einen Sohn namens Slim Easy.

Anzeige Anzeige

Instagram / naraaziza Whimsy Lou Smith, das Kind von Lucky Blue Smith und Nara Pellman

Anzeige Anzeige

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman mit ihrem Baby Rumble Honey, November 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Name Whimsy Lou? Er hört sich so schön verspielt an. Ich bin nicht so begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de