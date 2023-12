Male-Model Lucky Blue Smith (25) wird zum vierten Mal Vater!

Lucky Blue Smith (25) ist bald vierfacher Papa! Schon seit einigen Jahren ist der US-Amerikaner erfolgreich als Male-Model. Aber auch privat läuft es super: Er ist stolzer Papa von drei Kids. Mit seiner Ex-Freundin Stormi Bree hatte er vor rund fünf Jahren eine Tochter namens Gravity bekommen. Seit einiger Zeit ist er nun mit dem deutschen Model Nara Pellman verheiratet und durfte mit ihr auch bereits zwei Söhne auf der Welt willkommen heißen. Nun erwarten Lucky und Nara erneut Nachwuchs!

Das verkünden der 25-Jährige und seine Liebste ihren Fans auf Instagram. "Band drei erscheint nächstes Jahr", heißt es unter einem süßen Video der beiden, das sie vor einer schneebedeckten Landschaft zeigt. Lucky hält liebevoll das kleine Bäuchlein seiner Frau. Die 22-Jährige dreht sich zu ihm herum und kuschelt sich dann mit einem breiten Grinsen an ihn.

Ihre Fans, Freunde und Familie freuen sich total für das Ehepaar. "Ich weine, oh mein Gott! Ich freue mich so für euch!", kommentiert beispielsweise Model Avery Woods. Die Influencerinnen Matilda Djerf und Jihoon Kim schreiben: "Herzlichen Glückwunsch an die süßeste Familie" und "Oh mein Gott, Glückwunsch!"

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith gemeinsam mit seinem Sohn Slim Easy

Instagram / luckybsmith Nara Pellman und Lucky Blue Smith im Dezember 2023

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman im September 2021

