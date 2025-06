Model Lucky Blue Smith (27) wird bald zum fünften Mal Vater

Lucky Blue Smith (27) und seine Frau Nara Smith haben aufregende Neuigkeiten: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs. Nara, die durch ihre Küchenvideos auf TikTok bekannt ist, enthüllt ihre Schwangerschaft nun in einem emotionalen Video auf Instagram. In dem Clip zeigt sie stolz ihren Babybauch, während Lucky liebevoll ihre Schulter küsst und sie umarmt. "Unsere kleine Überraschung", kommentieren die beiden die Aufnahme, die mit dem Song "Where Roses Bloom" untermalt ist. Es wird das vierte gemeinsame Kind des Paares und Luckys fünftes Kind insgesamt.

Das glückliche Ehepaar, das sich im Februar 2020 das Jawort gab, hat bereits eine große und lebhafte Familie. Ihre erste Tochter, Rumble Honey, wurde nur sieben Monate nach der romantischen Hochzeit geboren. Es folgten Sohn Slim Easy im Jahr 2022 und Tochter Whimsy Lou im Jahr 2024. Lucky ist zudem Vater einer älteren Tochter namens Gravity, die er gemeinsam mit dem Model Stormi Bree großzieht.

Noch vor einigen Monaten hatte Nara in einem Interview mit dem Magazin GQ betont, dass für sie und ihren Liebsten die Familienplanung eigentlich abgeschlossen sei. "Nach Whimsy sind wir definitiv fertig", erklärte die Influencerin damals noch voller Überzeugung. Ihr Ehemann fügte in diesem Kontext hinzu: "Wir haben das Gefühl, dass wir keine so guten Eltern sein könnten, wenn noch mehr Kinder dazukämen." Auch die wilden ersten Jahre mit mehreren Kleinkindern hätten die beiden von weiteren Nachwuchsplänen eher abgebracht. Doch offensichtlich hatte das Schicksal nun doch andere Pläne für die beiden Turteltauben!

Getty Images Nara und Lucky Blue Smith bei der Gucci Modenschau in Mailand im September 2024

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman mit ihrem Baby Rumble Honey, November 2020

