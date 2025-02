Süßes Video: Nara Smith gratuliert Lucky zum Hochzeitstag

Nara und Lucky Blue Smith (26) feiern einen Meilenstein: Das Modelpaar ist fünf Jahre verheiratet! Zu diesem Anlass teilt die gebürtige Deutsche einen süßen Zusammenschnitt ihrer Hochzeit aus dem Jahr 2020 auf Instagram. Zu sehen sind bewegende Momente, darunter die Vorbereitungen, das Überreichen am Altar durch Naras Vater und eine rührende Szene, in der sie Lucky die Tränen abwischt. "POV: Du heiratest mit 18 und bevor du dich versiehst, sind fünf Jahre vergangen", schreibt sie unter den Clip und fügt hinzu: "Glaubst du an Seelenverwandte? Frohes Fünfjähriges, Liebster."

Kennengelernt hatten sich die beiden auf der Milan Fashion Week im Jahr 2019. Bereits wenig später machte Lucky die Beziehung auf Instagram öffentlich und hielt im Dezember desselben Jahres um ihre Hand an. Mittlerweile sind Nara und Lucky stolze Eltern von drei gemeinsamen Kindern – Rumble Honey, Slim Easy und Whimsy Lou. Nara ist zudem Stiefmutter von Gravity Blue Smith, die Lucky aus seiner vorherigen Beziehung mit Stormi Bree Henley (34) hat.

Neben ihrem Familienleben begeistert Nara ihre Fans im Netz mit inspirierenden Einblicken in ihren Alltag und kreativen Inhalten. Seit sie mit ihren ASMR-Kochvideos viral ging, gilt sie als eine der aktuell erfolgreichsten Influencer im Netz. In einem Interview mit People betonte sie, dass sie sich nicht an Trends anpassen wolle, sondern einfach authentisch sie selbst bleibe. Ihr Ziel mit ihrem Content sei es, andere zu bestärken, ihre Individualität auszuleben. Zu sehen, wie viele Menschen sich von ihrem Content inspiriert fühlen, bereite der aus Frankfurt stammenden Beauty große Freude: "Es ist so schön zu sehen, wie die Menschen tun, was sie wollen."

Instagram / naraaziza Nara Smith, Model und Influencerin

Getty Images Lucky Blue und Nara Smith im Oktober 2024

