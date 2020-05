Flammeninferno bei Jan Rothkopf! Der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat von 2008 und seine Frau Silke müssen nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre gemeinsame Pferdepension in der Nähe von Losheim war am vergangenen Dienstag plötzlich in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus und brachte sowohl die zwei Eheleute als auch ihre 60 Tiere in große Gefahr. Nur knapp entkam das Paar den Flammen.

Auf Facebook veröffentlichte Silke einen Beitrag mit einigen Bildern, die das zerstörte Bauerngut zeigen. Ihre Fotoserie kommentierte sie mit den Worten: "Vielen Dank an die zahlreichen Helfer und die Feuerwehr. Ich bin total überwältigt." Die passionierte Reiterin sei sehr froh darüber, dass es Mensch und Tier gut geht. Besonders in dieser schwierigen Zeit wisse sie die Unterstützung ihrer Lieben zu schätzen: "Ich bin glücklich, so eine tolle Familie und viele herzliche Menschen um mich herum zu haben", schwärmte die Pferdeliebhaberin. Bei dem Brand ist laut Polizei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie es dazu kam, müsse aber noch von den Beamten geklärt werden.

Auch die Fans des Paares können kaum fassen, was passiert ist. Sie sind tief betroffen und schockiert von der traurigen Neuigkeit. Viele User sprachen den beiden deshalb ihr Mitgefühl aus und wünschten ihnen gleichzeitig viel Kraft. "Tut mir sehr leid" und "Das ist ja schrecklich" lauten nur zwei Antworten auf Silkes Post.

