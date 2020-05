Darauf können sich die Let's Dance-Fans im Halbfinale freuen! Am kommenden Freitag steht schon die vorletzte Show des Tanzwettbewerbs an. Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (22), Luca Hänni (25) und Moritz Hans kämpfen dabei mit ihren Tanzpartnern um den Einzug ins große Finale. Leicht wird das für die vier Halbfinalisten allerdings nicht. Sie müssen in jeweils drei verschiedenen Tänzen zeigen, was sie drauf haben.

Wie RTL berichtet, werden Lili und Profitänzer Massimo Sinató (39) eine Salsa zu "Yo No Se Mañana" von Luis Enrique und einen Contemporary zu "One Day I'll Fly Away" von Vaults performen. Alles was zählt-Star Tijan und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) legen einen Paso Doble und einen Quickstep zu "Hora Zero" von Rodrigo und Gabriela und zu "Ring Of Fire" von Johnny Cash (✝71) aufs Parkett. Auch Ninja Warrior-Star Moritz will die Zuschauer und die Jury mit einem Paso Doble begeistern, und zwar zu dem Lied "Black is Black" von Los Bravos. Außerdem versucht er sich an einem Slowfox zu "Sowieso" von Mark Forster (36). Luca und Christina Luft (30) werden erst einen Tango zu "The Phantom Of The Opera" von Andrew Lloyd Weber und dann einen Jive zu "I Got Lucky" von Elvis Presley (✝42) zeigen.

Damit ist für die vier verbliebenen Kandidaten aber noch nicht Schluss. Sie müssen sich auch in einem sogenannten Even More Extreme Impro Dance beweisen. Dabei sollen die Promis einen Tanz spontan improvisieren – in diesem Jahr allerdings mit verschärften Regeln. Wie die genau aussehen, ist allerdings noch nicht bekannt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images Moritz Hans und Renata Lusin bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft im Viertelfinale von "Let's Dance"



