Wer hätte beim Eurovision Song Contest wohl die besten Chancen gehabt? Aufgrund der aktuellen Situation musste der Musikwettbewerb in diesem Jahr abgesagt werden. Schon vor einigen Monaten hatten die einzelnen Teilnehmerländer verkündet, wer sie am 16. Mai in Rotterdam vertreten soll. Zwar wird 2020 keiner von ihnen mehr zum Gewinner gekürt. Doch jetzt konnte ermittelt werden, welcher Song bislang bei den Fans am besten ankam!

Der Streamingdienst Spotify hat nun gemessen, welche geplanten Teilnehmerlieder im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 10. Mai am häufigsten abgespielt wurden: Der isländische Interpret Daði Freyr führt das Ranking mit seinem Song "Think About Things" an. Den zweiten Platz belegt die litauische Band The Roop, die mit dem Titel "On Fire" angetreten wäre. Der deutsche Kandidat Benjamin Dolic kann sich mit "Violent Thing" immerhin über einen dritten Platz auf dem Siegertreppchen freuen. Hinter ihm liegt die Australierin Montaigne mit "Don't Break Me". The Mamas aus Schweden schaffen es mit ihrem Song "Move" auch noch in die Top fünf.

Zudem hat der Musikdienst ermittelt, welches Teilnehmerlied das am häufigsten abgespielte aller Zeiten ist: Hier führt die Schwedin Loreen, die den ESC 2012 mit dem Song "Euphoria" gewann. Der zweite Platz geht an ihren Landsmann Måns Zelmerlöw, der mit "Heroes" drei Jahre später den Wettbewerb für sich entschied. Platz drei geht an Duncan Laurence (26) aus den Niederlanden mit "Arcade". Lena Meyer-Landrut (28) verfehlte mit ihrem Sieger-Hit von 2010 "Satellite" nur knapp die Top fünf und belegt den sechsten Platz.

Getty Images Benjamin Dolic im Dezember 2018 in Berlin

Getty Images Die schwedische Sängerin Loreen im Mai 2015 in Stockholm

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Februar 2020 in Berlin

