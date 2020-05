Topp – die Wette gilt! Heute lief zum ersten Mal die neue Late-Night-Show von Oliver Pocher (42). In "Pocher – gefährlich ehrlich!" tritt der blonde Comedian aber nicht alleine auf – auch seine Frau Amira (27) ist mit dabei. Die erste Folge begann mit einer Wette: Oli wollte live während der Show die Zwei-Millionen-Marke knacken – würde er das Ziel erreichen, versprach er eine große Überraschung. Hat er es geschafft?

Zu Beginn der Sendung hatte der 42-Jährige etwas über 1,9 Millionen Follower auf der Foto- und Videoplattform. "Ich gehe grade bei Instagram ziemlich durch die Decke und wenn ich es schaffe, zwei Millionen Follower zu bekommen, dann gibt es Blut", kündigte er an. Amira beobachtete währenddessen auf einem Ipad, wie die Abonnenten-Zahl bei ihrem Mann immer weiter stieg. Und bereits nach nur wenigen Minuten hatte er sein Ziel erreicht: Pocher hat zwei Millionen Follower auf Instagram! Und was war die große Überraschung? Der Hannoveraner will am Ende der Sendung eine Ampulle mit seinem Blut verlosen. Wie ernst er das wohl meint?

Aber wie kam es überhaupt zu der Sendung? "Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert", erklärte er gegenüber RTL.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Mai 2020

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher in seinem neuen Video, Mai 2020



