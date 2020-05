Können die aktuellen Mädchen Heidi Klums (46) Erwartungen entsprechen? Die 15. Staffel von Germany's next Topmodel neigt sich dem Ende zu. Schon in der kommenden Woche kämpfen die verbliebenen Kandidatinnen im Finale um den großen Titel. Für die Tatsache, dass Supermodel Heidi Jahr für Jahr immer wieder neue Nachwuchsmodel kürt, hat Ex-Teilnehmerin Micaela Schäfer (36) einen eindeutige Erklärung. Im Gespräch mit Promiflash meint sie: Die perfekte Siegerin sei bisher noch nicht gefunden worden.

"Heidi Klum sucht eine zweite Heidi Klum und bisher hat sie die noch nicht gefunden", stellt Mica im Rahmen einer Behandlung in Dr. Murat Dağdelens Praxis gegenüber Promiflash klar. Die Blondine sei keine gewöhnliche Laufstegschönheit, sondern ein "Show-Model" und suche ihrer Meinung nach eine würdige Nachfolgerin. "Es werden hübsche Mädchen gesucht, die aber auch Persönlichkeit haben und was erreichen wollen, vielleicht auch über das normale Modeln hinaus", erklärt das Erotik-Sternchen.

Für die Herangehensweise der 46-Jährigen an die Talentsuche hat die Beauty nur Lob übrig: "Ich finde es gut, dass Heidi Klum das so macht und auch so verrückte Shootings macht." Alles in allem sei GNTM eben auch eine Unterhaltungssendung.

Getty Images Heidi Klum im März 2020 in Pasadena, Kalifornien

Getty Images Micaela Schäfer bei der "Hey World"-Gala in Berlin

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in Los Angeles



