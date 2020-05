Wer erhält das begehrte Foto von Heidi Klum (46) und wer muss kurz vor dem Einzug ins Finale seine Koffer packen? Diese Frage stellen sich gerade alle Zuschauer von Germany's next Topmodel, da heute das große Halbfinale im TV ausgestrahlt wird. Dabei schaffen es von den sechs verbliebenen Kandidatinnen Lijana, Maureen, Tamara Rebecca, Jacky, Anastasia (20) und Sarah Posch (20) nur vier in die große Final-Show in der kommenden Woche. Aber welche der Mädchen fliegt noch raus?

In Folge 16 wird nun zum letzten Mal entschieden, welche Modelanwärterin die Sendung vorzeitig verlassen muss. Dabei hat Heidi nun die Qual der Wahl, welchen Traum sie kurz vor dem Ziel platzen lässt: Wird es möglicherweise eine der drei österreichischen Schönheiten Sarah, Maureen oder Tamara treffen? Vielleicht entscheidet sich die Frau von Tom Kaulitz (30) aber auch dafür, die unruhestiftende Pferdeliebhaberin Jacky nach Hause zu schicken. Oder hat die blonde Chefjurorin am Ende der Sendung möglicherweise kein Foto für Lijana, die zuletzt für einen Regelverstoß in der Show einen enormen Shitstorm kassierte? Oder muss Anastasia gehen?

Bevor nun Model-Mama Heidi in einigen Stunden die Tickets ins Finale vergibt, habt ihr nun die Chance, eure vier Finalistinnen zu wählen. Wer kommt eurer Meinung nach ins GNTM-Finale 2020? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / tamara.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tamara im April 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lijana_ka Lijana, GNTM-Teilnehmerin 2020



