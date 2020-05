Große Trauer um Fred Willard: Die Schauspiel-Ikone ist tot. Seit den späten 70er-Jahren stand er vor der Kamera und wirkte in zahlreichen Filmen wie "Mary Hartman, Mary Hartman" mit. In Serien-Hits wie "Mord ist ihr Hobby", "Clueless" oder "Eine schrecklich nette Familie" hatte er eine Nebenrolle. Außerdem verkörperte der US-Amerikaner bei Modern Family die Rolles des Frank Dunphy. Am Freitagabend ist Fred nun im Alter von 86 Jahren verstorben.

Das bestätigte seine Tochter Hope gegenüber TMZ: "Mein Vater ist letzte Nacht friedlich im fantastischen Alter von 86 Jahren eingeschlafen. Er war bis zuletzt in Bewegung, arbeitete und machte uns bis zum Ende glücklich. Wir haben ihn so sehr geliebt. Wir werden ihn für immer vermissen." Damit folgte der TV-Comedian nun seiner Frau und Mutter seiner Tochter Marry Willard. Sie verstarb vor zwei Jahren im Alter von 71 Jahren. Nähere Informationen zu Freds Tod gibt es derzeit nicht.

Im Netz trauern die Fans um den Fernsehstar: "Fred Willard hätte nicht lustiger sein können. Er war die pure Freude" oder "Er war ein komödiantisches Genie", erinnerten sich nur zwei User auf Twitter an den Schauspieler zurück.

Getty Images Fred Willard mit seiner Tochter Hope

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Fred und Mary Willard in Beverly Hills

Getty Images Fred Willard, 2017



