Große Trauer um Paddy Bowden! Die gebürtige Britin wurde durch ihre Beziehung mit Bruce Dickinson (61), dem Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, bekannt. 1990 gaben sich die beiden das Jawort und bekamen drei gemeinsame Kinder. Nach 29 Jahren Ehe verkündete das Paar im vergangenen November seine Trennung. Nun macht eine weitere traurige Nachricht die Runde: Paddy ist am Montagmorgen verstorben.

Wie The Sun berichtet, wurde Paddy heute leblos in ihrem Haus in Chiswick in West-London gefunden. Sie sei bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr am Leben gewesen. Ihr Ex Bruce spricht von einem tragischen Unfall – Genaueres ist zur Todesursache bislang allerdings nicht bekannt. Der Sänger erklärte in einem Statement: "Unsere Kinder Austin, Griffin, Kia und ich sind am Boden zerstört. Aus Respekt vor Paddy werden wir in dieser äußerst schwierigen und schmerzhaften Zeit für unsere Familie keine weiteren Kommentare abgeben."

Bruce lebt mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Leana Dolci zusammen in Paris. Da der Musiker Paddy ihretwegen verlassen hatte, sollte Paddy für die Scheidung eine Abfindung von etwa 100 Millionen Pfund bekommen.

