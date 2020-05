Es wurde Zeit für etwas Neues! Während sich viele Frauen vor einer Veränderung gewaltig den Kopf zerbrechen, tobt sich Anne Wünsche (28) hinsichtlich ihrer Frisuren gerne mal aus. Kurz, lang, blond, braun – die Influencerin ist beim Friseur definitiv experimentierfreudig. Jetzt setzt der Netz-Star erneut auf einen neuen Look: Für den Sommer darf es nun eine etwas hellere Farbe sein, und auch Extensions dürfen nicht fehlen...

Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert Anne ihrer Community ihre lange, hellblonde Mähne. "Ich bin wieder megazufrieden mit meinen Haaren und hätte echt nicht gedacht, dass es so schön wird", hält sie zu einer Reihe von Schnappschüssen fest. Dabei sei sie sich zunächst nicht sicher gewesen, ob die neue Haarfarbe wirklich ihr Ding ist. "Ich hatte anfangs bisschen Sorge, weil ich heller werden wollte und nicht wusste, ob mir das auch steht. Aber jetzt liebe ich es", schließt sie zufrieden ihren Post ab.

Wie den Fans der neue Style gefällt, ist nicht bekannt, denn Anne hat die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag ausgestellt. Da allerdings über 40.000 User auf "Gefällt mir" gedrückt haben, scheint der Look ziemlich gut anzukommen. Was sagt ihr zu ihrer neuen Frisur? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche ohne ihre Extensions

Instagram / anne_wuensche Internet-Star Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin



