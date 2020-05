Große Sorge um Shad Gaspard! Der US-Amerikaner war von 2002 bis 2010 in der amerikanischen Wrestling-Community aktiv gewesen. Nach seiner Karriere als Showkämpfer war der 134-Kilo-Mann zudem in mehreren Filmen, wie dem Comedystreifen "Sandy Wexler" mit Adam Sandler (53) zu sehen. Doch nun gibt es erschütternde Schlagzeilen über den 39-Jährigen: Shad wird nach einem Schwimmausflug mit seinem zehnjährigen Sohn vermisst!

Das berichtet jetzt Daily Mail: Demnach seien der Muskelprotz und sein Sohn beim Schwimmen an einem Strand in der Nähe von Los Angeles von der Strömung erfasst worden. Während der Zehnjährige von den Lifeguards gerettet werden konnte, gilt Shad seitdem als verschollen: "Als wir näherkamen, um beide zu retten, wurde der Vater von einer Welle unter Wasser gezogen. Wir haben den Jungen gegriffen, der Vater wurde wieder unter Wasser gezogen und dann konnten wir ihn nicht mehr finden!", erklärte ein Mitglied der Feuerwehr. Mehrere Rettungsschwimmer, Hubschrauber und die Küstenwache suchten anschließend drei Stunden lang vergeblich weiter nach ihm. Seine Ehefrau Siliana soll den Strandabschnitt seitdem kaum verlassen haben: "Ich habe den Jungen gesehen, der untröstlich war, und seine Mutter, die ihre Arme um ihn geschlungen hatte. Das Ganze war einfach nur herzzerreißend, absolut herzzerreißend – diese Mutter und dieses Kind in völliger Verzweiflung zu sehen!", schilderte ein Augenzeuge die Situation.

Auf dem Instagram-Account ihres Mannes teilte Siliana am Montag bereits einen öffentlichen Hilferuf. Zu einem Foto, das Shad in Badeshorts zeigt, ist zu lesen: "Vermisst! Wenn ihr Shad gesehen habt, schreibt mir bitte. Er wurde zuletzt am 17. Mai am Marina Del Rey Beach gesehen!" Zahlreiche Promis leisteten der einstigen Bodybuilderin anschließend im Netz Beistand: Schauspieler Jason Momoa (40) schrieb beispielsweise via Twitter: "Shad, mein Herz ist gebrochen, du bist eine wunderbare Seele. Ich liebe dich und bete für dich!"

Instagram / silianagaspard Shad und Siliana Gaspard mit ihrem Sohn

Getty Images Shad Gaspard, ehemaliger Profi-Wrestler

Instagram / shadbeast13 Shad Gaspard



