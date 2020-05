Der Schock über den Tod von Shad Gaspard sitzt immer noch tief. Am vergangenen Dienstag wurde der Wrestling-Star als verschollen gemeldet, nachdem er und sein Sohn im Meer von einer Strömung erfasst worden waren. Während der zehnjährige Aryeh gerettet werden konnte, wurde die Leiche seines Vaters kurz darauf an einem Pier gefunden. Jetzt nimmt seine Familie bei einer Gedenkfeier ganz emotional Abschied von ihm.

Wie Daily Mail berichtet, trauerten Shads Familie, Freunde und Fans am Venice Beach in Los Angeles, dem Ort, an dem sein lebloser Körper angespült worden war. Sie haben am Strand 15 Bilder von ihm aufgestellt, Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet, um an den 39-Jährigen zu erinnern. Seine Witwe Siliana kamen dabei fast die Tränen. Andere Trauernde versuchten sie zu trösten und umarmten sie.

Kurz zuvor widmete Siliana ihrem verstorbenen Mann im Netz rührende Worte: "Shad war unsere ganze Welt und wir waren seine. Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was er für uns alle bedeutet." Die ganze Familie wolle sich die Zeit nehmen, um allen für ihre Gebete und Unterstützung zu danken.

Instagram / silianagaspard Shad Gaspard im Mai 2020 in Venice, Kalifornien

Getty Images Siliana und Shad Gaspard im Dezember 2018

Getty Images Shad Gaspard im Juni 2019 in Santa Moncia



