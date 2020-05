Oliver Pocher (42) schlägt zurück! Schon seit einigen Wochen zanken sich der Comedian und Der Bachelor-Bekanntheit Yeliz Koc (26) immer wieder im Netz. Nach Kuss-Gerüchten und Kritik an ihrer On-Off-Beziehung mit Johannes Haller (32) ging der Streit zuletzt in eine neue Runde: Die Beauty schoss gegen Oli, weil er ihrer Meinung nach eine Blutspende-Aktion für mehr Follower startete. Daraufhin wollte sie ihre alten Brustimplantate verlosen. Doch was sagt der TV-Witzbold dazu?

Bei der Show Pocher – gefährlich ehrlich! äußerte sich der 42-Jährige jetzt zu dem Diss der Kuppelshow-Teilnehmerin. "Yeliz hat gesagt, dass ich nur Follower haben will. Die Reaktion: Ich bin jetzt wieder bei 1,9 Millionen. Also bitte, bitte folgt mir", witzelte er leicht ironisch vor der Kamera und holte dann zum Gegenschlag in Richtung Yeliz aus. "Aber wenn man seine alten Titten verlost, ist das in Ordnung?", meinte er.

Auch seine Frau Amira (27) hält von der Aktion offenbar nicht besonders viel. Auch sie scherzte direkt auf Kosten der Dunkelhaarigen: "Du kannst das ja auch als Kühlpad oder so verwenden." Sobald die 26-Jährige die Marke von 400.000 Abonnenten überschreitet, will sie die Überbleibsel einer Beauty-Behandlung an den Mann bringen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2018

ActionPress/Thomas Burg Der Moderator Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Oliver Pochers Frau



