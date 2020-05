Yeliz Koc (26) reicht es! Sie holt zum Schlag gegen Oliver Pocher (42) aus. Der Komiker hat vor einigen Wochen Influencer-Bashing als Hobby für sich entdeckt. Zu seinen Lieblingsopfern gehört auch die einstige Bachelor-Kandidatin. Der Comedian machte sich kürzlich unter anderem über ihre Trennung von Johannes Haller (32) lustig. Nun dreht die Influencerin aber den Spieß um und zeigt Oli, dass sie auch anders kann.

In ihrer Instagram-Story spielte Yeliz nun auf Olis neuesten Fanaufruf in seiner Late-Night-Show an: "Ich habe leider kein Blut zu verlosen, denn ich habe Angst vor Spritzen", erklärte die 26-Jährige. Eine Alternative habe sie aber auch schon parat: "Ihr könnt meine alten Brustimplantate gewinnen", verkündete Yeliz scherzhaft. Sie wolle einfach mal schauen, ob das klappt, fügte die Beauty hinzu. Sollte sie die Marke von 400.000 Followern knacken, würde es sofort losgehen mit dem Gewinnspiel. "Ich möchte mich jetzt auch einfach mal darüber lustig machen", beschrieb die Brünette ihre Motivation für diese Aktion. Sie finde es schließlich "ganz schlimm", wenn man so "nach Followern schreie".

Offenbar sieht das Oli ganz anders. In der ersten Folge seiner neuen RTL-Show versprach der Spaßvogel dem Publikum: "Wenn ich es schaffe, zwei Millionen Follower zu bekommen, dann gibt es Blut." Zu Beginn der Sendung hatte der 42-Jährige etwas über 1,9 Millionen Follower auf der Foto- und Videoplattform. Sein Plan ging prompt auf und er knackte die Zwei-Millionen-Marke.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2018

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2020

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Mai 2020

