Davide Tolone würde seiner Siria scheinbar jeden Wunsch erfüllen! Bei Temptation Island hatte das Paar vor Kurzem seine Liebe auf die Probe gestellt – und war kläglich gescheitert. In den Augen seiner Freundin flirtete der 20-Jährige viel zu offensiv mit den Verführerinnen, weshalb sie schließlich den Schlussstrich zog. Nach der Show hatte sich Davide aber in den Kopf gesetzt, der Pforzheimerin zu beweisen, wie sehr er sie liebe. Dafür schmiss er sich jetzt sogar in Frauenklamotten!

"Er meinte zu mir, er würde alles für mich machen. Er würde sogar mit Frauenklamotten durch die Gegend rennen und ich dachte mir in dem Moment: 'Das will ich sehen, das will ich testen'", berichtete die Friseur-Auszubildende am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story. Gesagt, getan – kurz darauf filmte sie den Bartträger dabei, wie er in Hotpants, bauchfreiem Damenoberteil und High Heels durch den Flur stolzierte. Passend zum Germany's next Topmodel-Finale hatte Davide den Auftrag bekommen, seine Laufsteg-Tauglichkeit zur Schau zu stellen.

Kurz nach der Catwalk-Präsentation in knapper Klamotte meldete sich der Tattoo-Liebhaber auch selbst zu Wort: "Ein Mann, ein Wort. Das war meine erste Challenge. Ihr werdet jeden Tag eine neue Challenge von mir sehen, wie ich etwas in Frauenklamotten mache." Mit den verschiedenen Aufgaben wolle er Siria Tag für Tag beweisen, wie ernst er es wirklich mit ihr meint.

