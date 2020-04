Gehen Siria Campanozzi und Davide Tolone nun endgültig getrennte Wege? Als gemeinsames Paar haben sich die beiden entschieden, auf Temptation Island ihre Treue zu testen. Doch seit Beginn der Sendung geht es heiß her, zumindest bei Davide. Während die Beauty immer brav ihre Finger bei sich ließ, wanderten seine Hände bisher gerne mal zu anderen Damen. Das war zu viel für die 20-Jährige. Siria hat sich nun mit Davide zu einer Aussprache am Lagerfeuer getroffen.

Es fand das erste Einzellagerfeuer statt, dass es bisher in der Sendung gab. Während der gelernte Friseur noch vor dem Gespräch sagte, er freue sich, seine Freundin zu sehen, schwand diese Euphorie schnell. Denn Siria hat den Entschluss gefasst, "Temptation Island" zu verlassen und die Beziehung zu beenden. "Ich bin unglaublich enttäuscht von dem, was ich in den paar Tagen zu sehen bekommen habe", sagte sie ihm mit Tränen in den Augen direkt ins Gesicht. Sie habe bereits so viel Liebe, Hoffnung und Kraft in die Beziehung gesteckt, doch er habe sie nur vorgeführt.

Davide kann Siria Entscheidung hingegen nicht ganz verstehen. Er glaube noch immer, dass die beiden füreinander bestimmt seien. Als er dann nach der Hand der brünetten Schönheit greifen wollte, zog sie diese aber zurück. Für sie ist der Entschluss endgültig. "Ich werde nicht schwach", äußerte sie kurz vor ihrer Abreise. Fortan wolle sie einer Beziehung mehr auf das Vertrauen achten. Denn wie sie in dieser Sendung gemerkt habe, sei ihr besonders das zwischen zwei Menschen wichtig.

TVNOW Siria Campanozzi, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

TVNOW Davide beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020



