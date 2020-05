Hat sich Oana Nechiti (32) etwa für einen komplett neuen Look entschieden? Seit 2013, als sie zum Let's Dance-Cast hinzustieß, steht die Profi-Tänzerin bereits in der Öffentlichkeit. Seither präsentierte sie sich zwar meist mit eher kruzen Haaren, dafür aber regelmäßig mit anderen Haarfarben: Mal mit blonder Haarpracht, mal mit einem braunen Bob – ihr Markenzeichen blieb aber eine kupferfarbene Mähne. Nun scheint es so, als habe sich die DSDS-Jurorin an etwas ganz Neues herangewagt: Oana zeigte sich im Netz mit schwarzen, welligen und vor allem superlangen Haaren!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie die Schnappschüsse, bei denen der ein oder andere Follower wohl zweimal hinschauen musste: Statt mit roten, kinnlangen Haaren posiert Oana auf einmal mit einer dunklen Rapunzel-Frisur. In einem sexy Metallic-Kleid und mit aufwendigem Make-up sitzt die 32-Jährige auf einer Treppe und schaut schüchtern lächelnd in die Kamera. Keine Frage, mit diesem Look hätte man die gebürtige Rumänin fast nicht wiedererkannt!

Aber was steckt hinter der krassen Typveränderung? In ihrer Instagram-Story klärte Oana wenig später – und mit altbekanntem Bob-Haarstyling – auf: "Wir haben etwas ganz Tolles gedreht. Es hat so viel Spaß gemacht, wie noch nie zuvor... Auf jeden Fall werde ich euch Bescheid geben, wann es ausgestrahlt wird. Heute mal ein ganz anderer Look!" Offenbar war das neue Erscheinungsbild also nur von kurzer Dauer – und nur für ein geheimes Projekt des TV-Gesichts.

Oana Nechiti, DSDS-Jurorin

Oana Nechiti, "Let's Dance"-Profi

Oana Nechiti im Mai 2020



