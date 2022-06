"So viel Liebe": Oana Nechiti schwärmt von ihrem Nesthäkchen

Oana Nechiti (34) und Erich Klann (35) schwelgen im absoluten Familienglück! Seit 2012 sind die Let's Dance-Stars Eltern eines Sohnes. Im März teilte das Paar die erfreulichen Neuigkeiten, dass sein zweiter Nachwuchs Liam das Licht der Welt erblickt hat. Im Netz fieberten die Profitänzer der Geburt ihres Kindes immer wieder öffentlich entgegen und teilten ihre Emotionen mit ihren Fans – wie auch jetzt. Auf Social Media postete Oana nun einen niedlichen Baby-Schnappschuss und kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus!

Via Instagram meldete sich Oana am Donnerstag mit einem liebevollen Babyupdate bei ihrer Community. "So viel Liebe in nur einem Bild. Baby Liam ist heute drei Monate alt geworden", schrieb sie unter einer zuckersüßen Aufnahme aus ihrem Alltag als Zweifach-Mama. Darauf sieht man den schlafenden Erich, der die Füße ihres kleinen Nachwuchses im Gesicht hat.

Auch ihrem ältesten Sohn Niki machten Oana und Erich in einem gemeinsamen Instagram-Post Anfang der Woche eine niedliche Liebeserklärung. "Du bist unser Sonnenschein! Mama, Papa und Liam lieben dich über alles", schrieben die stolzen Eltern anlässlich seines Geburtstages und teilten dazu eine Reihe Fotos des frischgebackenen Zehnjährigen.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im Dezember 2021

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Sohnemann Liam im Juni 2022

Instagram / erichklann Erich Klann und Oana Nechiti

