Diese Kandidaten sind bei "Die Verräter" Staffel zwei dabei

Das Warten hat ein Ende: Am 10. Oktober startet die zweite Staffel der TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! bei RTL. Moderiert von Sonja Zietlow (56), werden wieder zahlreiche Prominente gegeneinander antreten. RTL enthüllt nun weitere Teilnehmer des Formats. Neben den bereits bekannten Die Bachelorette-Stars Gerda Lewis (31) und Jessica Haller (34) und Webstar Helge Mark werden 13 weitere Promis ihr Glück versuchen: Mit dabei sind unter anderem "Supertalent"-Juror Bruce Darnell (67), Let's Dance-Profitänzerin Oana Nechiti (36) und die GZSZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos (43). Letztere tritt sogar schon zum zweiten Mal an.

Auch Jan Sosniok (56), Thomas Drechsel (37) und der Bobfahrer Kevin Kuske sind mit von der Partie. Die Show, die ursprünglich aus den Niederlanden stammt, dreht sich um Vertrauen und Misstrauen. Die Prominenten werden in Loyale und Verräter eingeteilt. Niemand kennt die Rolle des anderen, doch die Zuschauer sind darüber im Bilde. Aufgabe der Teilnehmer ist es, die Verräter zu entlarven, während diese fiktive Morde verüben und so die Gruppe minimieren. Am Ende wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro auf die Sieger.

Der Mix aus Strategie und Nervenkitzel wurde im vergangenen Jahr zu einem großen Erfolg im TV. In der ersten deutschen Staffel stellten sich unter anderem Mariella Ahrens (55), Shermine Shahrivar (42)⁠ und Timothy Boldt (33) der Challenge. Der Schauspieler sorgte auch für einen richtigen Schock bei den Zuschauern, denn er wurde in der Show beerdigt. Schlussendlich konnten aber Schlagermusiker Vincent Gross (28) und Anna-Carina Woitschack (31) die restlichen Kandidaten am besten an der Nase herumführen und gingen als Sieger nach Hause – inklusive eines Preisgeldes in Form von Silberbarren, die 46.500 Euro wert waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Darnell im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige