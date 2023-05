"Die Unschlagbaren"-Finale: Gewinnen Promis trotz Rückstand?

Konnten die Stars den Rückstand noch aufholen? Bei "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" treten Promis gegen andere "normale" Kandidaten an. Unter anderem musste Joachim Llambi (58) in einem ausgehöhlten Kürbis einen See durchqueren und Max Mutzke (42) sich in Schweden ins Eishockeytor stellen und fünf Schüsse eines Profis halten. Bisher konnte Team Underdog, wie sich die Kandidaten selber tauften, zweimal die Promis besiegen und ging mit einem 2:0-Vorsprung ins große Finale. Aber wie geht das Endspiel aus?

Zuvor haben die Promis noch drei Möglichkeiten, einen Vorteil zu erspielen. Oana Nechiti (35) muss in Thailand schneller einen Liter Ziegenmilch melken als ihre Kontrahentin Kayleigh – und holt in dieser Challenge den ersten Vorteil für die Stars. Arabella Kiesbauer (54) liefert sich in Lappland ein Rentierrennen mit Herausforderin Vivien. Am Ende zieht die Moderatorin allerdings den Kürzeren und verliert. Damit steht es 1:3 für die Underdogs. Im letzten Spiel steht Mickie Krause (52) ein Schwertkampf auf Teneriffa bevor. Sein Gegner Andres gewinnt am Ende das Duell mit einem Punkt Vorsprung. Damit gehen die Underdogs mit 1:4 Vorteilen ins große Finale.

Im Endspiel muss ein kleiner Ball mit einem kleinen Katapult auf eine Zielscheibe befördert werden. Antreten dürfen nur die, die auch eine Challenge gewonnen haben – bei den Promis ist das also nur Oana. Gewonnen hat das Team, das die höchste Punktzahl auf der Scheibe trifft. Am Ende zahlen sich die erspielten Vorteile von Team Underdog aus und sie gewinnen die Show.

ProSieben Oana Nechiti bei "Die Unschlagbaren"

ProSieben Arabella Kiesbauer bei "Die Unschlagbaren"

ProSieben Mickie Krause bei "Die Unschlagbaren"

