In Oana Nechiti (34) scheint Amira Pocher (29) einen Fan gefunden zu haben! Bei Let's Dance versucht die Frau von Oliver Pocher (44) derzeit die Jury und die Zuschauer zu überzeugen. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (41) schaffte sie es am Freitag sogar ins Halbfinale. Oana und ihr Mann Erich Klann (35) verfolgten das Ganze vor dem Fernseher – und waren begeistert von Amiras Leistung!

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" bewerteten die zweifachen Eltern die Darbietungen der vergangenen Show. Zwar sei Amiras erste Performance tänzerisch ausbaufähig gewesen, jedoch schwärmte Oana: "Als Zuschauer war das bombastisch, einer der besten Auftritte überhaupt heute. Sehr wirkungsvoll, sehr gut gemacht." Auch Erich war von den Socken: "Das hat nach hochwertigem Fernsehen ausgesehen. Amira ist da angekommen und sie fühlt sich wohl auf der Fläche!"

Auch der Trio-Tanz, den die 29-Jährige mit Massimo und Andrzej Cibis (34) hingelegt hatte, beeindruckte Oana und Erich. Dieser sei "ihr bester Tanz überhaupt" gewesen. Die Jury war allerdings kritisch – was die beiden Profitänzer keineswegs verstehen können. "Ich verstehe das zum Teil überhaupt nicht. Wie kann man das so schlecht sehen, was ich so gut gesehen habe?", wunderte sich die Beauty.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Getty Images Amira Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Andrzej Cibis, Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

