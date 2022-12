Oana Nechiti emotional: Ihr Sohn hat erstmals "Mama" gesagt!

Oana Nechiti (34) erlebte einen ganz besonderen Meilenstein in der Entwicklung ihres Sohnes! Die Profitänzerin und ihr Partner Erich Klann (35) haben einen zehnjährigen Sohn – Anfang des Jahres kam dann ihr zweiter Sohn namens Liam auf die Welt. Auf Social Media gibt die Sportlerin immer wieder Updates zur Entwicklung des Kleinen. Nun meldete sie sich mit einer besondern Nachricht: Liam hat endlich ein wichtiges Wort gesprochen!

Auf Instagram berichtete die stolze Mutter von einer hartnäckigen Grippe – aber auch von einem besonderen Moment: "Heute sagte mir Liam aus dem Nichts das erste Mal: 'Maaama.' Es hat mich so sehr berührt. Die Tränen ließen nicht lange auf sich warten. Was für eine schöne Belohnung [...] Es war so ein traumhafter Moment für uns als Familie heute", schwärmte die 34-Jährige überglücklich.

Oanas Follower freuten sich mit ihr über diese tolle Nachricht. "Oh, wie schön. So ein besonderer Moment, den man nie vergisst. Die blöde Grippe dagegen ist zum Glück bald vergessen", kommentierte beispielsweise die Moderatorin Annett Möller (44).

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann

Anzeige

Getty Images Annett Möller im September 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de