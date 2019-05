Oana Nechiti (31) wird in Sachen Styling eben schnell mal langweilig. Was ihre Haare betrifft, hat die DSDS-Jurorin von 2019 schon einiges in ihrem Leben ausprobiert. Ob kurz und blond, lang und rot oder mit aufwendig kreierten Frisuren – die Liebste von Erich Klann (32) erfindet sich immer wieder neu. Aktuell wagt Oana mal wieder eine Veränderung und geht damit zu einem Look zurück, auf den sie früher schon schwor: ein dunkelbrauner Bob. Genau die richtige Entscheidung – da sind sich die Promiflash-Leser einig!

Von insgesamt 3.283 Umfrageteilnehmern (Stand: 3. Mai, 10 Uhr) finden stolze 2.445 Leser (74,5 Prozent): Der neue alte Look steht Oana richtig gut. Lediglich 838 Personen (25,5 Prozent) sind der Meinung, dass ihnen die vorherige Frisur besser gefällt. Die junge Mama selbst scheint das Styling aber ebenfalls bestens zu finden – zumindest strahlt sie auf Instagram glücklich in die Kamera.

Dass so viele Fans den neuen Look der einstigen Let's Dance-Tänzerin so feiern, dürfte ihr aktuell eine willkommene Abwechslung sein. Während ihrer Zeit als Jurorin der vergangenen DSDS-Staffel erntete sie nämlich immer wieder Kritik für ihre Aufmachung.

Instagram / oana_nechiti Tänzerin Oana Nechiti

Getty Images Oana Nechiti in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance"

