Amanda Bynes (34) hat endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben! Nach einer erfolgreichen TV-Karriere hatte die Schauspielerin vergangener Zeit vermehrt für Negativschlagzeilen gesorgt: Wiederholt hatte die mit ihrer Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen zu kämpfen und behauptete, sie und ihr Partner Paul Michael würden ein Kind erwarten. In den letzten beiden Monaten war es allerdings still um die "Hairspray"-Darstellerin geworden. Jetzt meldete sich der ehemalige Kinderstar mit einem langersehnten Update bei den Fans zurück!

"Ich habe die letzten zwei Monate in Behandlung verbracht", teilte Amanda ihrer Community am vergangenen Samstag via Instagram mit. In wöchentlichen Sitzungen soll die Schönheit offenbar lernen, mit ihren Ängsten in Zukunft besser umgehen zu können. Außerdem absolvierte Amanda während der Netz-Pause ein Bachelorstudium am kalifornischen College für Design und Verkauf.

Zusätzlich teilte Amanda auch erfreuliche Nachrichten aus ihrem Liebesleben: "Immer noch verlobt mit der Liebe meines Lebens, Paul", verriet die 34-Jährige stolz. Wann und wo sich das Paar das Jawort geben soll, behält die US-Amerikanerin allerdings weiterhin für sich.

Getty Images Amanda Bynes, TV-Bekanntheit

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Schauspielerin

Instagram / amandabynesreal Paul Michael und Amanda Bynes im März 2020



