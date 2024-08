Amanda Bynes präsentiert neue Lippen und Fans sorgen sich

Amanda Bynes (38) präsentiert ihren neuen Look. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der einstige Nickelodeon-Star ein Video, in dem sie sich selbst auf der Rückbank eines Autos filmt. In dem Clip trägt die Schauspielerin schwarze Haare und einen kurz geschnittenen Pony. Als Accessoire wählte die "She's the Man"-Darstellerin ein Septum-Piercing und eine Sonnenbrille. Ins Auge stechen aber vor allem ihre extrem dick angeschwollenen Lippen. "Grünäugiges Mädchen", schrieb sie zu der Aufnahme.

Ein Fan veröffentlichte das Video erneut auf X, woraufhin sich zahlreiche besorgte Fans meldeten. "Es ist so traurig zu sehen, was Hollywood mit so vielen jungen Stars macht", schreibt ein User und ein anderer meinte: "Ich wünsche ihr Frieden und Glück." Einen weiteren Nutzer scheint die Aufnahme ebenfalls nicht kaltzulassen und er kommentiert: "Sie tut mir so leid".

Amanda machte sich in den 90er-Jahren einen Namen durch ihr Mitwirken in der Sketch-Comedy-Serie "All That". 1999 erhielt sie ihre eigene Show, wodurch sich ihr Ruhm vervielfachte. Für ihre Leistung wurde die US-Amerikanerin mit sechs Kids' Choice Awards ausgezeichnet. Doch Jahre später stürzte der einstige Kinderstar dann ab. So wurde sie 2012 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet. Ein Jahr später wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, nachdem sie bei einer Nachbarin Feuer legen wollte. In einem Interview aus dem Jahr 2018 mit Paper Magazin gab sie zu, dass sie seit ihrem 16. Lebensjahr Drogen konsumierte. Die Schauspielerei hat Amanda mittlerweile an den Nagel gehängt.

Anzeige Anzeige

Instagram / amandaamandaamanda1986 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass sich die Fans Sorgen um Amanda machen? Ja, absolut! Es scheint ihr in den letzten Jahren gar nicht gut zu gehen. Nee, ich finde die Sorge übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de