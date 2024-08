Nach stressigen Monaten: Amanda Bynes sieht erschöpft aus

In Amanda Bynes' (38) Leben ist zuletzt viel passiert. Der ehemalige Nickelodeon-Star wagte im Dezember 2023 mit seinem eigenen Podcast den Schritt zurück in die Öffentlichkeit – hängte ihn aber nach einer Folge wieder an den Nagel. Die anschließend angestrebte Lizenz als Nageldesignerin bestand Amanda nicht, weshalb sie wieder in die Schule ging. Nun wird die Schauspielerin erstmals seit längerer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht der Ex-Kinderstar allerdings alles andere als glücklich aus. Stattdessen macht Amanda einen müden und genervten Eindruck. Auf ihrem Gesicht spiegelt sich zudem ein trauriger Ausdruck.

Ob der Grund für ihre mögliche Traurigkeit etwa Liebeskummer ist? Vor einigen Monaten gab Amanda nämlich in ihrer Instagram-Story zu, dass sie derzeit versuche, ihren Verflossenen auf sich aufmerksam zu machen: "Bin ich die Einzige, die mit jedem Instagram-Post versucht, ihren Ex zurückzugewinnen? Lass mich wissen, ob ich die Einzige bin." Von welchem ihrer Ex-Partner sie dabei sprach, behielt sie aber für sich. Zudem schien sie es zu bereuen, sich verplappert zu haben: Kurz darauf war die Story wieder gelöscht.

Aber neben ihrem Privatleben scheint es auch in Amandas Berufsleben derzeit nicht ganz rundzulaufen. Nachdem sie ihren Podcast beendet hatte, wollte die Content Creatorin gern einem festen Job nachgehen. In einem Update plauderte sie kurz darauf aus, dass sie durch ihre Nageldesignerin-Prüfung gerasselt ist. "Da ich die Maniküre-Lizenz noch nicht bestanden habe, habe ich wieder mit der Schule begonnen, um die Maniküre-Theorie zu studieren und Acryl zu üben, bevor ich die Prüfung erneut ablege", erklärte sie im April auf Instagram und ergänzte: "Damit ich gut gerüstet bin, wenn ich einen Job im Nagelstudio bekomme."

Anzeige Anzeige

Instagram / amandaamandaamanda1986 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr auch, dass Amanda erschöpft aussieht? Ja, total! Nein, ich finde, sie macht einen zufriedenen Eindruck... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de