Kein sexy Content: Amanda Bynes ist jetzt bei OnlyFans

Amanda Bynes (39) hat mitgeteilt, dass sie ab sofort auf der Plattform OnlyFans aktiv ist. "Ich bin jetzt auf OnlyFans!", schrieb die ehemalige Schauspielerin in einer Instagram-Story, in der sie ihren Account vorstellte. Die ehemalige Nickelodeon-Darstellerin stellte jedoch direkt klar, dass ihre Inhalte alles andere als freizügig sein werden: "Ich bin jetzt auf OnlyFans! Hinweis: Ich mache OnlyFans, um mit meinen Fans per DM zu chatten. Ich werde keine anzüglichen Inhalte posten. Freue mich darauf, beizutreten." Für den Zugang zu ihrem Account erhebt sie eine monatliche Gebühr von 50 US-Dollar.

Die Plattform OnlyFans wird oft mit expliziten Inhalten in Verbindung gebracht, obwohl auch viele Prominente wie Cardi B (32) oder Denise Richards (54) sie für weniger freizügige Projekte nutzen. Amanda, die sich seit ihrem Rückzug aus dem Showbusiness 2010 nur selten in der Öffentlichkeit zeigte, scheint diesen Weg ebenfalls einzuschlagen. Zuletzt sorgte sie sowohl mit ihrem Abnehmerfolg als auch im Bereich Kunst und Mode für Schlagzeilen: Ende letzten Jahres co-hostete sie mit Designer Austin Babbitt eine Ausstellung in Los Angeles, die ihre eigenen Kunstwerke und Kleidungsstücke präsentierte. Berichten zufolge war Amanda dort auch zusammen mit ihrem Freund Liam Paulson anzutreffen, der sie bei dem Event unterstützte.

Bekanntheit erlangte Amanda bereits in jungen Jahren durch ihre Rollen in Serien wie "All That" und "The Amanda Show" sowie in Filmen wie "She's the Man" und "Hairspray". In den Jahren nach ihrem Karrierestopp kämpfte sie jedoch mit psychischen Problemen und stand viele Jahre unter einer rechtlichen Betreuung, die 2022 endete. Seitdem scheint die einstige Schauspielerin ihr Leben Schritt für Schritt neu aufzubauen. Neben der Kunst hat Amanda laut Us Magazine auch Pläne, weiter in der Modebranche Fuß zu fassen – von einer geplanten Schuhlinie mit eigenen Designs war Anfang dieses Jahres die Rede. Mit ihren Aktivitäten auf OnlyFans und ihrer zunehmenden öffentlichen Präsenz deutet Amanda an, dass sie bereit ist, sich langsam wieder mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Getty Images Amanda Bynes, 2006

