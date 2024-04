Amanda Bynes versucht durch Social Media Ex zurückzugewinnen

Amanda Bynes (38) hat mit ihrem Ex-Freund wohl noch nicht komplett abgeschlossen! Wie die ehemalige Schauspielerin verrät, verfolgt sie eine bestimmte Taktik, um ihren Verflossenen wieder auf sich aufmerksam zu machen. "Bin ich die Einzige, die mit jedem Instagram-Post versucht, ihren Ex zurückzugewinnen? Lass mich wissen, ob ich die Einzige bin", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Welchen ihrer Ex-Partner sie damit meint, lässt die US-Amerikanerin offen. Kurz darauf löscht sie den Beitrag auch wieder.

Es ist gut möglich, dass die 38-Jährige auf ihren ehemaligen Verlobten Paul Michael anspielen möchte. Mit ihm führte sie jahrelang eine On-off-Beziehung. Zuletzt trennten sich die beiden vor einem Jahr, kurz bevor sich die "Einfach zu haben"-Darstellerin selbst in eine Psychiatrie einweisen ließ. Wie Paul gegenüber TMZ erklärte, sei seine damalige Freundin drei Tage verschwunden gewesen und dann mit einem anderen Mann aufgetaucht. Nach einem darauffolgenden Streit beendete sie die Beziehung – sie hätte keine Gefühle mehr für ihn.

Mittlerweile scheint Amanda ihr Leben wieder im Griff zu haben. In den vergangenen Jahren hat sie nämlich so einige Male mit ihrem Gesundheitszustand für Schlagzeilen gesorgt. So soll sie mit Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Im März 2023 hatten sich ihre Fans besonders Sorgen gemacht: Der Ex-Nickelodeon-Star war ohne Kleidung durch Los Angeles geirrt. Nach einer Behandlung in der Psychiatrie geht es ihr nun wohl besser: Amanda startete einen Podcast und will jetzt als Nageldesignerin arbeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Anzeige Anzeige

APEX / MEGA Amanda Bynes im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Amanda meint mit ihrem Post Paul? Ja, bestimmt. Die beiden führen ja schon lange eine On-off-Beziehung. Nee, sie meint sicherlich einen anderen Ex-Partner. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de