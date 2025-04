"Die Größte": Drake Bell schwärmt von Kollegin Amanda Bynes

Drake Bell (38) hat sich im "Good Guys"-Podcast liebevoll an die Zeit mit Amanda Bynes (39) zurückerinnert, mit der er von 1999 bis 2002 in der Nickelodeon-Serie "The Amanda Show" vor der Kamera stand. "Sie war für mich wie Rachel aus Friends", erklärte er vergangene Woche und bezog sich dabei auf Jennifer Anistons (56) ikonische Rolle als Rachel Green, die in den 90er-Jahren nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Stilvorbild weltweit gefeiert wurde. "Amanda war damals für mich die Größte auf diesem Planeten", schwärmte der Schauspieler weiter.

Auch Podcast-Host Josh Peck (38), mit dem Drake jahrelang in der Nickelodeon-Show "Drake & Josh" gespielt hatte, stimmte seinem Co-Star zu. Auch er lernte Amanda bei Dreharbeiten zur "The Amanda Show" kennen. "Amanda war schon damals großartig und ist es heute immer noch", sagte er und lobte ihre außergewöhnlichen Talente und ihre Persönlichkeit. Über ihren öffentlichen Kampf mit persönlichen Problemen äußerte er sich verständnisvoll und betonte ihre besondere Stärke und ihr großes Herz.

Amanda zog sich nach Erfolgen in Filmen wie "Was Mädchen wollen", "Hairspray" und "Einfach zu haben" aus dem Rampenlicht zurück. Mitte der Nullerjahre schrieb sie mit Drogen- und Alkoholeskapaden Negativschlagzeilen. Im Jahr 2013 wurde die mittlerweile 38-Jährige in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Inzwischen ist es ruhiger um den ehemaligen Kinderstar geworden. Heute studiert Amanda Fashion in L.A. und versucht sich als Nageldesignerin.

Getty Images Josh Peck und Drake Bell im April 2006

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

