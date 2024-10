Trotz Fashion-Studium: Amanda Bynes läuft lässig durch L.A.

Amanda Bynes (38) wurde am Mittwoch bei einem Ausflug in Los Angeles gesehen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den ehemaligen Kinderstar in einem langen, weißen T-Shirt und grauen Leggings. Dazu kombiniert sie schwarze Stiefel und einen Rucksack und trägt eine Plastiktüte derselben Farbe über dem Arm. Amandas blondierte Haare sind auf den Bildern nach hinten gegelt und sie trägt abgesehen von ihren dunkel geschminkten Augenbrauen ein neutrales Make-up. Ein Hingucker sind die langen, quadratischen, hellen Nägel der "She's the Man"-Darstellerin.

Der Ausflug kommt kurz nachdem Amanda Anfang Oktober verkündete, dass sie zusammen mit einem US-amerikanischen Designer an einer Modekollektion arbeitet. Teil der Kollektion sind drei Shorts und zwei T-Shirts, die mit der Skizze einer Frau bedruckt wurden, die der ehemaligen Schauspielerin ähnelt. Der lässige Stil der Kleidung passt zu dem, wie sich Amanda in letzter Zeit zeigt. Sie schloss 2019 ein Studium am kalifornischen Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) ab und freute sich nun, dieses Wissen anwenden zu können. In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige einen Post, der ihre Kollektion zeigt und schrieb dazu: "Mein Kunststudium mit Schwerpunkt Produktentwicklung an der FIDM hat sich ausgezahlt."

Die Modelinie ist nicht das einzige unternehmerische Vorhaben, das Amanda seit ihrem Ausstieg aus dem Schauspiel im Jahr 2010 verfolgte. 2022 verriet Amanda, dass sie eine Ausbildung zur Nageldesignerin machen wolle, ein Jahr später versuchte die Nickelodeon-Schauspielerin es dann mit einem Podcast. Dieser lief laut eigenen Angaben gut, doch Amanda gab das Projekt nach nur einer Episode auf. Die US-Amerikanerin hat mit Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen zu kämpfen und sorgte im März 2023 für Schlagzeilen, als sie ohne Kleidung durch Los Angeles lief. Mittlerweile soll es ihr nach einer Behandlung in einer Psychiatrie besser gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige