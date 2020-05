Heißes Foto mit einer wichtigen Nachricht! Bevor Heather Morris (33), bekannt aus der amerikanischen Erfolgsserie Glee, Mutter von zwei Kindern wurde, war es für sie nicht immer einfach in der Filmbranche: Vor rund zehn Jahren gerieten plötzlich Nacktfotos von ihr und einigen ihrer Kolleginnen an die Öffentlichkeit. Daraufhin war sie immer wieder fiesen Kommentaren und Lästereien über ihre Figur ausgesetzt: Mit diesem Bild zeigte sie nun, dass sie sich selbst und ihren Körper wieder lieben kann!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich im Bikini mit ihren Followern. Doch damit wollte sie nicht nur zeigen, dass sie nach ihren beiden Schwangerschaften immer noch in Topform ist, sondern auch eine bedeutende Botschaft übermitteln: "Wir sollten uns nicht schämen, der Mensch zu sein, der wir sind [...] und uns stattdessen gut fühlen in unserem Körper, okay?", schrieb sie zu ihrem Post. Nachdem alle Welt und vor allem viele ihrer damaligen Vorgesetzten sie nackt gesehen hatten, fühlte sich die 33-Jährige lange Zeit sehr unwohl in ihrer Haut. Besonders die Geburten ihrer Kinder sollen ihr aber dabei geholfen haben, über dieses Gefühl hinwegzukommen. Mittlerweile habe sie außerdem akzeptiert, dass ihr Aussehen zwar Teil ihres Jobs ist, sie sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen will.

Auch ihre Community schien begeistert von ihrer Einstellung, dass es ganz egal ist, welche Figur, Kleidergröße oder welches Gewicht ein Mensch hat! "Du bist eine Legende und solltest stolz auf dich selbst sein", äußerte ein Fan, ein anderer kommentierte das Bild mit vielen Herzchen.

