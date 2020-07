Der Rettungstrupp für Naya Rivera (33) wird immer größer. Nach einem Bootstrip am Mittwoch mit ihrem Sohn Josey (4) wird die ehemalige Glee-Darstellerin vermisst. Rettungstrupps und Taucheinheiten suchen bereits den gesamten kalifornischen Lake Piru ab – bis jetzt ohne Erfolg. Ihre Mutter Yolanda und ihr Bruder Mychal konnten daher offenbar nicht untätig zusehen und helfen tatkräftig bei der Suche nach ihrem geliebten Familienmitglied. Jetzt schalten sich auch einige ihrer Freunde ein: Nayas Kollegin und gute Freundin Heather Morris (33) bietet ihre Hilfe an.

Via Twitter hatte sich die Blondine an den Sheriff von Venture County gewandt, um zu fragen, ob sie den Einsatz überhaupt irgendwie unterstützen könne. "Ich versuche, zusammen mit einer kleinen Gruppe von Freunden am Piru-See eine Such- und Rettungsmission zu Fuß durchzuführen", erklärte sie in dem Statement. Sie sei sich bewusst, dass das Team alles in seiner Macht Stehende unternehme, um die Verschwundene wiederzufinden. Sie würde sich nur so macht- und hilflos fühlen.

Die Ermittlungen gestalten sich in der Tat äußerst schwierig. Auf einer Pressekonferenz gab der zuständige Beamte Kevin Donoghue ein Update zur laufenden Suchaktion, und das war für alle Beteiligten ziemlich ernüchternd. Im Falle ihres Todes ist es möglich, dass die Leiche nie gefunden wird: "Wenn sich der Körper unter Wasser in etwas verfangen hat, dann kann es sein, dass er möglicherweise nicht wieder auftaucht."

